Ausilio a Londra per Vicario, confermata l’esclusiva: le cifre dell’affare | CM

Il portiere del Tottenham è il prescelto dell’Inter per il post Sommer

Tutto su Vicario. Lo diciamo e scriviamo da tempo, è l’ex Empoli il prescelto dell’Inter per l’eredità di Yann Sommer. Lo svizzero ex Bayern è in scadenza a giugno, ma potrebbe restare un altro anno retrocedendo al ruolo di vice.

Ausilio a Londra per iniziare la trattativa con il Tottenham, la notizia esclusiva di Calciomercato.it dell’11 marzo trova conferme totali in queste ore: ‘FcInter1908’ dà il Ds nerazzurro nella City per gettare le basi dell’operazione con gli ‘Spurs’.

Vicario è in scadenza nel 2028, ma vuole lasciare l’Inghilterra per far ritorno in Serie A. È un vecchio pallino dello stesso Ausilio e l’operazione col Tottenham può giungere al traguardo per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La cifra potrebbe anche abbassarsi, per non dire dimezzarsi qualora la squadra di Tudor (ma il croato è già a rischio esonero) dovesse retrocedere in Championship. Attualmente è sedicesima, ma con un solo punto di vantaggio su West Ham terz’ultimo.

Ventinovenne anni compiuti lo scorso ottobre, Vicario non è il profilo di portiere giovane che ‘desiderava’ la proprietà nerazzurra, tuttavia la dirigenza ritiene che per il post Sommer sia necessario l’acquisto di un elemento comunque pronto ed esperto, nonché capace di reggere le enormi pressioni della piazza. In più Vicario è italiano e conosce già alla perfezione la Serie A: l’ultimo portiere titolare italiano che ha avuto l’Inter è stato Francesco Toldo, più di vent’anni fa.