Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVO

Foto dell'autore
e

Il portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer

Avanti tutta per Vicario. Come scriviamo da tempo qui su Calciomercato.it, il portiere del Tottenham è il preferito dei nerazzurri, in particolare di Ausilio, per il post Sommer. Quest’ultimo è in scadenza, ma potrebbe rimanere retrocedendo al ruolo di vice.

Vicario prima di una partita del Tottenham
Vicario prima di una partita del Tottenham

Escluso ieri da Tudor dall’undici iniziale che ha affrontato l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi Champions, per poi essere buttato dopo le due papere di Kinsky, Vicario è intenzionato a salutare gli ‘Spurs’ al termine della stagione nonostante il contratto in scadenza a giugno 2028.

L’Inter si sta muovendo per lui già da diversi mesi, i contatti coi suoi agenti sono continui. Il classe ’96 piace anche alla Juve per il dopo Di Gregorio, ma allo stato attuale i nerazzurri sono avanti, con Ausilio pronto ad agire in prima persona.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Direttore sportivo ha in programma un viaggio a Londra per iniziare a parlare con il Tottenham, in poche parole per aprire una trattativa in vista dell’estate blindando la pole.

