Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi per Jhon Lucumì in vista della prossima stagione con il difensore del Bologna che piace a entrambe le società italiane.

Stando a quanto riportato da Interlive.it, il centrale del Bologna sarebbe uno degli obiettivi di mercato dell’Inter, a caccia di nuovi difensori considerato il possibile addio di Alessandro Bastoni in estate, finito nel mirino del Barcellona. Inter che potrebbe affondare il colpo per il calciatore del Bologna anche nel caso di permanenza del difensore della nazionale italiana.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa al difensore classe 1998 del Bologna che ha il contratto in scadenza con i rossoblu nel giugno del 2027. Il calciatore ha già fatto sapere alla società emiliana di non voler rinnovare l’accordo e in estate sarà ceduto con il club che chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del proprio centrale.

In casa bianconera potrebbe prendere il posto che in rosa al momento è occupato da Federico Gatti, destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione non essendo una delle prime scelte di Luciano Spalletti.