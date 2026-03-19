Via dal Milan con lo sconto, Bennacer può restare alla Dinamo Zagabria

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere ancora una volta lontano dal Milan con il calciatore che durante la scorsa estate si è trasferito alla Dinamo Zagabria, fortemente voluto da Zvonirim Boban in Croazia.

Il centrocampista sta vivendo una stagione positiva con la Dinamo Zagabria che sarebbe intenzionata a trattenerlo in rosa anche in vista della prossima stagione.

L’accordo tra Milan e Dinamo Zagabria prevede un diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro con la società croata che non sarebbe intenzionata a spendere tale cifra per il centrocampista al quale ha pagato il 40% dello stipendio durante la stagione in corso.

Possibile che le parti possano cercare un nuovo accordo per far restare Bennacer in Croazia anche per la prossima stagione. In caso di cessione a titolo definitivo il centrocampista dovrà rinunciare a parte dello stipendio con la Dinamo Zagabria che non può permettersi 4 milioni netti all’anno. Nelle casse del Milan potrebbero finire circa 5 milioni di euro, permettendo al club di non registrare una minusvalenza a bilancio.