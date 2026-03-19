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Milan, Allegri può abbracciare un top che ha scritto la storia del Napoli

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Colpo di scena in casa Milan in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo rossonero. 

Mancano ancora nove giornate alla fine del campionato e c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, ma in casa Milan si monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Max Allegri.

Min-Jae Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’obiettivo del direttore sportivo Tare è un difensore centrale di esperienza e affidabile – e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Milan sarebbe quello di Kim Min-jae, classe ’96 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana.

Tutti ricorderanno la sua grandissima avventura in Serie A nella stagione 2022/2023, quando si è aggiudicato lo scudetto con la maglia del Napoli venendo inoltre nominato come miglior difensore del campionato. Il Milan adesso sogna di riportarlo in Italia e di farne il perno della retroguardia di Max Allegri: ci riuscirà davvero alla fine?

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

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Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

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Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

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