Milan, Allegri può abbracciare un top che ha scritto la storia del Napoli

Colpo di scena in casa Milan in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo rossonero.

Mancano ancora nove giornate alla fine del campionato e c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, ma in casa Milan si monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Max Allegri.

L’obiettivo del direttore sportivo Tare è un difensore centrale di esperienza e affidabile – e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Milan sarebbe quello di Kim Min-jae, classe ’96 del Bayern Monaco e della nazionale sudcoreana.

Tutti ricorderanno la sua grandissima avventura in Serie A nella stagione 2022/2023, quando si è aggiudicato lo scudetto con la maglia del Napoli venendo inoltre nominato come miglior difensore del campionato. Il Milan adesso sogna di riportarlo in Italia e di farne il perno della retroguardia di Max Allegri: ci riuscirà davvero alla fine?