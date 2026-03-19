Purtroppo per i nerazzurri la storia rischia di ripetersi: i dettagli

L’interesse è concreto e sembra davvero destinato a diventare qualcosa di più. Tradotto, si può aprire una trattativa con tutte le enormi difficoltà del caso. Enormi è dire poco, perché sullo sfondo – ma neanche troppo – c’è la Premier League.

Nei piani dell’Inter c’è l’acquisto di un nuovo laterale destro. Di almeno uno di grande valore, per il presente e per il futuro. Il tutto è più o meno legato alla possibile partenza di Denzel Dumfries, ben sapendo che l’olandese punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Per la sua eredità uno dei nomi che scalda particolarmente è quello di Marco Palestra.

Il classe 2005 è esploso quest’anno con la maglia del Cagliari, ma il suo cartellino appartiene all’Atalanta. E questo rappresenta un grosso, anzi gigantesco problema per Marotta e Ausilio. Con la vicenda Lookman abbiamo avuto la prova-provata che con i Percassi è durissima trattare.

Peggio ancora (per l’Inter), che i loro gioielli preferiscono – se proprio devono – venderli all’estero. Infatti Lookman è stato piazzato all’Atletico alle cifre messe sul tavolo dall’Inter, con Ederson che potrebbe raggiungere il nigeriano nella prossima estate.

Palestra in salita per l’Inter: offertona dalla Premier

Con Palestra la storia potrebbe ripetersi. Per l’Inter è un’operazione in salita, forse meglio dire ai limiti dell’impossibile. Di base l’Atalanta vorrebbe tenerselo, ma potrebbe cambiare idea solo dinanzi a una proposta davvero irrifiutabile che non sembra nelle possibilità dei nerazzurri.

Sul 21enne di Buccinasco ha già messo gli occhi mezza Premier, e proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’offerta a cui non si può dire di no. Una cinquantina di milioni, anche con qualche bonus, e addio Inter. Addio Italia.