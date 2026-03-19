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Juventus, David per Kolo Muani? Il vero obiettivo del PSG è un altro | CM

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Il canadese sta deludendo con la maglia bianconera e può lasciare Torino dopo una sola stagione. La Juve punta al ritorno del francese

La Juventus lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic e intanto ha iniziato le manovre in attacco in vista della prossima stagione. 

Juventus, Thuram nel mirino del PSG
Thuram nel mirino del PSG (Ansa) – Calciomercato.it

Il reparto offensivo di Spalletti sarà rivoluzionato, su indicazione anche dell’ex Ct della Nazionale che viaggia a grandi passi verso la permanenza sulla panchina bianconera. Indipendentemente da Vlahovic ci sarà uno scossone nel ruolo, con David e Openda sul mercato viste le deludenti prestazioni al primo anno sotto la Mole. 

Spalletti dopo il belga ha bocciato anche l’ex Lille, scavalcato nelle gerarchie da Boga. David ha estimatori all’estero – specialmente in Francia – e potrebbe quindi salutare l’Italia dopo una sola stagione.

Calciomercato Juve, niente David: nei desideri del Paris Saint-Germain c’è Thuram

L’attaccante classe 2000 nato a New York è stimato da Fonseca, suo vecchio allenatore e adesso alla guida del Lione. Inoltre David è stato accostato anche al Paris Saint-Germain in un ipotetico scambio con Kolo Muani (attualmente in prestito al Tottenham).

Juventus, le condizioni di Thuram
Khephren Thuram, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

Se il francese rimane un obiettivo dichiarato della Juventus, al contrario il canadese non figura nella lista dei campioni d’Europa considerando anche l’abbondanza nell’attacco di Luis Enrique. David al momento non rientra piani del PSG, mentre un profilo che piace molto al Ds dei parigini Campos è Khephren Thuram. La Juve considera però il figlio d’arte (molto stimato anche da Spalletti) un perno tra presente e futuro e ha intenzione di blindarlo alla Continassa con il rinnovo contrattuale oltre il 2029 come raccolto da Calciomercato.it.

Molto complicato quindi uno scambio sull’asse Thuram-Kolo Muani, con il Paris Saint-Germain che valuta il centravanti circa 40 milioni di euro. 

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