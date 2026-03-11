Juventus, David ha già la valigia pronta: lo scambio per soffiarlo all’Inter | CM

L’attaccante canadese non ingrana e dopo una sola stagione potrebbe lasciare Torino. L’idea della Juve sul mercato per beffare i rivali nerazzurri

La Juventus torna sotto per la corsa Champions, approfittando anche dello scivolone della Roma sul campo del Genoa. Il poker rifilato alla cenerentola Pisa ha ridato fiato alla truppa di Luciano Spalletti, attesa sabato sera dalla trasferta di Udine.

In Friuli si rivedrà dopo tre mesi e mezzo Vlahovic, pronto a tornare nella lista dei convocati e che partirà dalla panchina nel match contro l’Udinese. Un toccasana per Spalletti il rientro del centravanti serbo, considerando il rendimento insufficiente di Openda e David. Il belga è scivolato in fonda alle gerarchie del tecnico di Certaldo, mentre l’ex Lille è tornato nuovamente nell’oblio dopo una striscia di gol incoraggiante.

Il nazionale canadese non segna ormai dal primo febbraio, giorno del successo della Juve sul campo del Parma. Per il momento il suo bottino è di 7 reti e 4 assist complessivi in 38 partite.

Calciomercato Juve, David al Lione? C’è Fofana nel mirino

Situazione preoccupante per Spalletti che – in attesa del ritorno a tempo pieno di Vlahovic – nella ripresa del match col Pisa ha sperimentato Yildiz come falso nueve.

David è stato bocciato all’intervallo e il suo futuro è incerto: l’attaccante infatti potrebbe salutare in estate la Juventus se arriverà alla Continassa un’offerta soddisfacente. L’ex Lille è sbarcato in Italia a parametro zero, anche se la ‘Vecchia Signora’ ha dovuto versare quasi 13 milioni di commissioni agli agenti. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 2030, a poco più di 6 milioni netti a stagione.

David ha mercato in Francia, dove specialmente il Lione dell’estimatore Fonseca potrebbe farsi sotto nella prossima finestra di mercato. Il canadese ha un prezzo tra i 30 e i 35 milioni di euro, con la Juve che nel caso valuterebbe uno scambio con Malick Fofana come raccolto da Calciomecato.it. L’esterno offensivo belga (che sta rientrando dopo un lungo infortunio alla caviglia) piace alla dirigenza bianconera e ha una valutazione simile a David.

Sul 20enne talento la concorrenza però non manca visto l’interesse del Bayern Monaco e di alcuni club inglesi, mentre in Italia sulle sue tracce c’è l’Inter. L’ultima estate, inoltre, Fofana fu corteggiato anche dal Napoli.