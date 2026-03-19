Dopo l’esonero di Davide Nicola dal ruolo di allenatore della Cremonese potrebbero arrivare presto altri cambi in panchina nelle squadre di Serie A con qualche allenatore che vede a rischio la propria posizione.

Il pesante ko della Cremonese contro la Fiorentina è costato caro a Davide Nicola che è stato esonerato dalla società grigiorossa che si è affidata a Marco Giampaolo per cercare di rimontare sulle rivali e provare a salvare Baschirotto e compagni.

Stando a quanto riportato da alcuni bookmakers, non sarebbe affatto tranquilla la posizione di alcuni allenatori. Stando a quanto scritto da Agipronews, sia Goldbet che Betflag quotano a 1.75 l’esonero di Sammarco del Verona e di Hiljemark al Pisa. La posizione in classifica delle due squadre appare fortemente compromessa con la rimonta per evitare la salvezza che appare molto complicata.

Migliorate le posizioni di Paolo Vanoli e Maurizio Sarri che, grazie ai successi su Cremonese e Milan hanno visto salire a 3 la quota del proprio esonero. Il cambio in panchina in casa Lecce, con l’allontanamento di Eusebio Di Francesco, è quotato a 2.50.