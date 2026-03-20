Leao fuori contro il Torino, l’attaccante portoghese non sarà a disposizione

Rafael Leao non sarà a disposizione per la partita contro il Torino con l’attaccante portoghese che si è fermato di nuovo per un riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro.

Nelle prossime ore ci saranno gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio e quando il giocatore potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri che spera di poterlo schierare subito dopo la sosta per le nazionali.

Stando a quanto affermato da Sky Sport, Massimiliano Allegri appare intenzionato a schierare Pulisic al fianco di Fullkrug in attacco con i due che guideranno il reparto avanzato rossonero. Nkunku sarà la prima scelta e non è da escludere che possano esserci dei minuti a fine partita anche per Santiago Gimenez, tornato a disposizione dopo quasi cinque mesi di assenza.