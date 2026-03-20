L’Inter anticipa le big di Premier: firma fino al 2031 per 4 milioni a stagione

Grandi manovre di mercato in casa Inter in vista del prossimo anno: ecco l’ultima strategia del club nerazzurro.

L’Inter si prepara al rush finale in campionato con 8 punti di vantaggio sul Milan quando mancano nove turni alla fine. Chivu continua a chiedere ai suoi di non abbassare la guardia, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul mercato per rinforzare la rosa e per blindare i calciatori più importanti a disposizione del tecnico rumeno.

Tra questi figura sicuramente Francesco Pio Esposito che, a soli 20 anni, sta dimostrando tutto il suo valore: non a caso, il nome dell’attaccante campano è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Premier League (Arsenal e Newcastle su tutte), ma ora l’Inter è pronta a blindarlo.

Lo riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il presidente Marotta starebbe lavorando al rinnovo del calciatore fino al 30 giugno 2031, con adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 1,1 milioni di euro più bonus a circa 4 milioni di euro netti a stagione. Un riconoscimento importante per un profilo ritenuto centralissimo per il presente e soprattutto per il futuro dell’Inter.