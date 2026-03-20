Il Napoli brucia il Manchester United: rinforzo super per Conte

Nome nuovo in entrata per il Napoli: il calciatore vanta tantissimi estimatori, ma gli azzurri vogliono chiudere ora.

Dopo il successo interno contro il Lecce, il Napoli si appresta sta a fare visita al Cagliari in una delle gare più attese del trentesimo turno di Serie A. Gli azzurri sono a una sola lunghezza dal secondo posto occupato al momento dal Milan e puntano a chiudere nel migliore dei modi la stagione, anche per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli che intanto monitora con grande attenzione anche il mercato e punta a rinforzarsi in mezzo al campo. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Fantacalcio.it’, uno dei principali obiettivi della dirigenza partenopea sarebbe João Victor Gomes da Silva, meglio noto come João Gomes, classe 2001 del Wolverhampton e della nazionale brasiliana.

Il calciatore piace tantissimo anche al Manchester United, ma il Napoli ha già avviato i primi contatti con l’entourage del brasiliano e starebbe accelerando per provare a chiudere subito l’operazione. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.