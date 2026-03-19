La Roma ‘scippa’ l’Inter, Berardi segue Tarantino: i dettagli | CM

Anche il capo scout torna nella Capitale dopo l’esperienza in nerazzurro

È sempre mercato, anche per quanto riguarda i dirigenti. Calciomercato.it ha raccolto conferme circa il passaggio dall’Inter alla Roma di Massimo Tarantino, il quale in nerazzurro ha ricoperto negli ultimi tre anni il ruolo di responsabile del settore giovanile. Nel 2023 raccolse la pesante eredità di Roberto Samaden, trasferitosi all’Atalanta.

In giallorosso avrà un contratto importante (5 anni) e soprattutto maggiori margini operativi rispetto a quelli avuti all’Inter.

Per Tarantino si tratta di un ritorno, visto che ha già lavorato alla Roma per sei anni, precisamente dal 2013 al 2019. Nella Capitale lo seguirà Pasquale Berardi.

Anche Berardi torna alla Roma: da Volpato a Marin e Joao Costa, quanti talenti portati in giallorosso

Parliamo di uno dei migliori scout in circolazione. All’Inter ha ricoperto il ruolo di capo scout internazionale per l’Academy, portando diversi grandi talenti a Interello.

Pure Berardi ha un passato importante alla Roma (c’erano Tarantino stesso, De Sanctis e Vergine) con lui sono arrivati prospetti come Volpato, Tahirovic, Romano e Levak, ma anche il portiere Marin ora al Paris Saint-Germain e Joao Costa, brasiliano adesso all’Al-Ettifaq.

Tanti talenti presi a pochissimo, un totale di appena 2 milioni, che poi – vendendoli, eccetto Levak e Marin andati via a zero – hanno fruttato una trentina di milioni alle casse della società capitolina.

Per il club dei Friedkin si tratta quindi di un doppio grande rinforzo, che conferma come ci sia tutta l’intenzione di alzare ulteriormente le competenze, e di conseguenza il livello del proprio settore giovanile, da sempre prezioso in ottica prima squadra oltre che per il bilancio.