Bastoni e Lautaro agitano Chivu: doppio guaio per l’Inter

Le condizioni del capitano e del difensore della Nazionale in vista del posticipo di campionato della capolista in casa della Fiorentina

Cristian Chivu sorride per il rientro di Calhanoglu che si candida per una maglia da titolare contro la Fiorentina, decisamente meno invece in merito alle condizioni di Bastoni e Lautaro Martinez.

Il capitano è praticamente out per la sfida del ‘Franchi’ in programma domenica sera e anche oggi ad Appiano Gentile ha proseguito nel lavoro personalizzato in campo. L’attaccante argentino (che non è stato convocato in Nazionale dal Ct Scaloni per i prossimi impegni) sta recuperando dall’infortunio al polpaccio del mese scorso e non è ancora al meglio della condizione.

Inter, rebus Bastoni per la Fiorentina. Lautaro torna a Pasqua

La sosta servirà a Lautaro per tornare al meglio fisicamente e mettersi nuovamente a disposizione di Chivu per il big match di Pasqua a San Siro contro la Roma.

In dubbio per la trasferta di Firenze c’è invece Bastoni, che anche questa mattina ha sostenuto un allenamento parziale con il resto del gruppo. Il difensore nerazzurro tiene sulle spine Chivu e solo domani mattina nella rifinitura pre Fiorentina il tecnico rumeno scioglierà le riserve sul giocatore. Bastoni punta ad esserci almeno per la panchina e al suo posto in caso di forfait sarebbe riconfermato Carlos Augusto.

L’Inter partirà domani pomeriggio in treno per Firenze e oltre a Lautaro Martinez non sarà disponibile neanche l’infortunato Mkhitaryan.