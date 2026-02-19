Inter ‘gelata’ e Chivu nei guai dopo la Champions: quando torna capitan Lautaro

Oltre al tonfo in Norvegia, il tecnico nerazzurro è alle prese con l’infortunio rimediato dal ‘Toro’ argentino

L’Inter esce con le ossa rotte, in tutti i sensi, dal gelo di Bodo. I vicecampioni d’Europa rimediano in Norvegia un pesante 3-1 nel primo round dei playoff: al ritorno servirà ben altra prestazione per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

I nerazzurri di Chivu sono tornati solo oggi a Milano (intorno alle 13.30 all’aeroporto di Malpensa), con la squadra che riposerà dopo le fatiche in Europa. Domani ci sarà la rifinitura pre Lecce, prima della partenza verso la Puglia per l’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio. Al ‘Via del Mare’ non ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, che rischia un lungo stop dopo il probelma al polpaccio rimediato contro il Bodo Glimt.

Inter, le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e Zielinski

Oltre alla sconfitta la notizia peggiore per Chivu (piuttosto preoccupato a fine partita) è proprio l’infortunio rimediato dal capitano, che nella giornata di venerdì si sottoporrà agli esami strumentali. Lautaro – stando a quanto filtra dall’ambiente nerazzurro – potrebbe fermarsi per 3-4 settimane, saltando tra le altre anche il derby contro il Milan dell’8 marzo.

Nelle prossime ore si avrà quindi un quadro più chiaro sui tempi di recupero del ‘Toro’ argentino: per lui si teme uno stiramento e un ritorno in campo ad aprile direttamente dopo la sosta delle nazionali di fine marzo. Con Lautaro Martinez ko, Pio Esposito (a segno a Bodo con il gol del momentaneo pareggio) si candida per una maglia da titolare nella trasferta di Lecce al fianco di Thuram.

Domani saranno valutate ad Appiano Gentile anche le condizioni di Zielinski, uscito con qualche fastidio dal match di Champions: le condizioni del polacco – rinato sotto la cura Chivu – non preoccupano però lo staff medico interista. In mezzo al campo non ci saranno invece Barella e Calhanoglu, fuori per squalifica per il match in Salento (il turco ai box anche per infortunio e che rischia di saltare inoltre il ritorno col Bodo).