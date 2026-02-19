Atalanta
Inter, non solo Lautaro: un altro big si fa male col Bodo Glimt

Foto dell'autore

È uscito malconcio e le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore

L’Inter esce davvero con le ossa rotte dalla trasferta in Norvegia. Oltre alla sconfitta per 3-1, Chivu deve registrare la perdita del suo capitano nonchè giocatore di riferimento: Lautaro Martinez. L’argentino è uscito al quarto d’ora della ripresa piuttosto dolorante: il primo responso parla di affaticamento muscolare al polpaccio, un punto molto delicato per un calciatore.

Lautaro in Bodo Glimt-Inter
Bodo Glimt-Inter, Lautaro ko: salterà il ritorno (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Impossibile un suo recupero per la gara di ritorno in programma martedì prossimo a San Siro. Dopo la partita col Bodo, Chivu ha infatti dichiarato che “l’infortunio è abbastanza serio”. Pre-tattica? Difficile. Fonti argentine sostengono che sia meno grave del previsto, poiché non vi è una lesione.

Gli esami strumentali delle prossime ore, tra oggi e domani, faranno chiarezza. Lautaro è uno da recuperi prodigiosi, vedi quello dell’anno scorso che gli consentì di giocare – con infiltrazioni – la semifinale di ritorno col Barcellona – ma il soleo è una brutta bestia. Chiedere a Calhanoglu…

Non solo Lautaro, in casa Inter andranno valutate pure le condizioni di Piotr Zielinski: il polacco è uscito malconcio dalla sfida dell’Aspmyra Stadion. Chivu spera di non perdere anche lui, considerato che in cabina di regia deve fare nuovamente a meno di Calhanoglu.

