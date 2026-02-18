Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige la grande orchestra norvegese

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match valevole per l’andata del playoff Champions

Brutta figura dell’Inter in casa del Bodo Glimt. Un 3-1 pesante che rischia di porre fine all’avventura in Champions della squadra di Chivu: martedì prossimo a San Siro servirà una grande rimonta per evitare un’eliminazione cocente sul piano sportivo ed economico.

Mkhitaryan in Bodo Glimt-Inter
PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1 (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Bodo Glimt-Inter:

BODO GLIMT

TOP: Berg 7.5 – Intelligente, pragmatico, fa sempre la cosa giusta: il direttore di una grande orchestra.

FLOP: Nessuno

  • Haikin 6
  • Sjovold 6
  • Bjortuft 6,5
  • Gundersen 6,5 / Dall’89’ Aleesami s.v.
  • Bjorkan 6
  • Evjen 7,5
  • Berg 7,5
  • Brunstad Fet 7,5 / Dall’89’ Maatta s.v.
  • Blomberg 7,5 / Dal 78′ Auklend s.v.
  • Hogh 7,5 / Dal 78′ Helmersen s.v.
  • Hauge 7,5
  • All.Knutsen 8

INTER

TOP: Pio Esposito 7Vince tanti duelli ed è un riferimento che non sempre l’Inter ha sfruttato a dovere. Oltre al gol, mai una cosa banale per un attaccante, si è nuovamente dimostrato all’altezza della situazione.

FLOP: Mkhitaryan 4 – In enorme difficoltà sia dal punto di vista atletico che sotto l’aspetto tecnico. Una prova imbarazzante conoscendone il valore e l’esperienza in queste partite. Dei tre grandi vecchi a cui si affida Chivu, gli altri due sono Acerbi e Darmian, è quello che delude.

  • Sommer 5,5
  • Akanji 5,5
  • Acerbi 6
  • Bastoni 5,5
  • Darmian 6,5 / Dal 76′ Luis Henrique s.v.
  • Sucic 5
  • Barella 5,5 / Dall’89’ Diouf
  • Mkhitaryan 4 / Dal 76′ Zielinski s.v.
  • Carlos Augusto 5,5
  • Lautaro 6 / Dal 61′ Thuram 5
  • Pio Esposito 7 / Dal 76′ Bonny s.v.
  • All.Chivu 5

 

ARBITRO: Siebert 6,5

Champions League, il tabellino di Bodo Glimt-Inter

L’Inter parte bene, ma alla prima azione dei norvegesi va sotto. Squadra troppo statica e il Bodo passa con Fet. Dieci minuti più tardi, però, Pio Esposito è implacabile da due metri: 1-1.

Nel secondo tempo l’Inter è scollegata e un po’ sulle gambe, il Bodo invece viaggia spedito ed è cinico: nel giro di tre minuti arrivano il 2-1 dell’ex Milan Hauge e poi il 3-1 finale di Hogh. Lo stesso risultato con cui è stato sconfitto il Manchester City nella fase a girone unico.

Immagine di Bodo Glimt-Inter
L’Inter crolla nella ripresa: il Bodo Glimt vince 3-1 e si avvicina alla qualificazione (AnsaFoto) – Calciomercato.it

BODO GLIMT-INTER 3-1
Marcatori: 20′ Fet, 30′ Pio Esposito, 61′ Hauge, 64′ Hogh

BODO (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (89′ Aleesami), Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet (89′ Maatta); Blomberg (78′ Auklend), Hogh (78′ Helmersen), Hauge. All.: Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (76′ Luis Henrique), Sucic, Barella (89′ Diouf s.v.), Mkhitaryan (76′ Zielinski), Carlos Augusto; Lautaro (61′ Thuram), Pio Esposito (76′ Bonny). All.: Chivu

ARBITRO: Siebert (GER)
AMMONITI: Pio Esposito, Blomberg
Note: 2′ di recupero nel primo tempo. 3′ nel secondo. 7.845 gli spettatori all’Aspmyra Stadion.

