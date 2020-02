Sampdoria, UFFICIALE: addio Rigoni

CALCIOMERCATO SAMPDORIA RIGONI / Non porta bene l'Italia al talento argentino Emiliano Rigoni che dopo una breve parentesi all'Atalanta, lascia anche la Sampdoria dopo soli sei mesi dal suo ritorno in Serie A.

Lo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato nella giornata di oggi infatti l'accordo per l'interruzione anticipata del prestito dell'esterno offensivo ex Velez al club blucerchiato che dunque farà rientro in Russia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI