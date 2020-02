Calciomercato, UFFICIALE: Iturbe ha firmato

p>CALCIOMERCATO GENOA ITURBE PACHUCA - Il mancato approdo di Juan Manuelalè stato uno degli affari saltati più clamorosi della sessione invernale di calciomercato che in Italia si è chiusa ieri. I rossoblu non hanno raggiunto l'accordo economico con l'dopo che l'ex Roma aveva già svolto le visite mediche per i 'Grifoni'. Oggi, tuttavia, il 26enne attaccante paraguaiano ha trovato una nuova sistemazione sempre in Messico: pochi minuti fa, infatti, ilha ufficializzato il suo acquisto.