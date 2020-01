CALCIOMERCATO PARMA MATRI IEMMELLO / AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Incontro decisivo per il futuro di Matri, pronto a svincolarsi dal Brescia. Per lui è sfida tra Parma e Spal.

Alla ricerca di una punta per sopperire all'infortunio di Roberto Inglese, il Parma ha sondato in queste ultime ore di calciomercato anche l'ipotesi Alessandro Matri, presente allo Sheraton San Siro in attesa di conoscere il proprio futuro. Sondato anche da alcune squadre di Serie B, l'ex Juve può essere un'idea anche della Spal. Nei prossimi minuti è atteso il pronunciamento del Brescia, con i ducali che hanno avuto contatti anche perIemmello.

