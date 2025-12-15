Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Atalanta, scambio in Serie A con Krstovic per il nuovo bomber

Foto dell'autore

Palladino può godersi uno Scamacca tornato al gol, ma alle sue spalle serve un centravanti che possa farlo rifiatare

Un gol in Champions League contro il Chelsea e due in Serie A contro il Cagliari. In quattro giorni Gianluca Scamacca si è ripreso l’Atalanta. Il nuovo tecnico Palladino punta molto su di lui per fare strada in campo europeo e risalire la classifica verso le posizioni che valgono le coppe in campionato.

Calciomercato Atalanta, idea di scambio Krstovic-Pellegrino col Parma
Nikola Krstovic (foto Ansa) – Calciomercato.it

Ma l’attacco della Dea ha bisogno di rinforzi. Acquisto la scorsa estate dal Lecce per 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, Nikola Krstovic ha messo a segno tre reti tra Serie A e Coppa Italia finora. Ma il suo rendimento non viene considerato sufficiente dal club bergamasco che pensa ad un nuovo vice Scamacca a gennaio.

Nel mirino del club nerazzurro è finito Mateo Pellegrino, 24enne attaccante argentino del Parma. In piena lotta per non retrocedere, i ducali difficilmente si priveranno del loro bomber a gennaio. Ecco perché sta avanzando l’ipotesi di uno scambio di prestiti con il montenegrino. Per ora è soltanto un’idea, vedremo nei prossimi giorni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie