Atalanta, scambio in Serie A con Krstovic per il nuovo bomber

Palladino può godersi uno Scamacca tornato al gol, ma alle sue spalle serve un centravanti che possa farlo rifiatare

Un gol in Champions League contro il Chelsea e due in Serie A contro il Cagliari. In quattro giorni Gianluca Scamacca si è ripreso l’Atalanta. Il nuovo tecnico Palladino punta molto su di lui per fare strada in campo europeo e risalire la classifica verso le posizioni che valgono le coppe in campionato.

Ma l’attacco della Dea ha bisogno di rinforzi. Acquisto la scorsa estate dal Lecce per 25 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, Nikola Krstovic ha messo a segno tre reti tra Serie A e Coppa Italia finora. Ma il suo rendimento non viene considerato sufficiente dal club bergamasco che pensa ad un nuovo vice Scamacca a gennaio.

Nel mirino del club nerazzurro è finito Mateo Pellegrino, 24enne attaccante argentino del Parma. In piena lotta per non retrocedere, i ducali difficilmente si priveranno del loro bomber a gennaio. Ecco perché sta avanzando l’ipotesi di uno scambio di prestiti con il montenegrino. Per ora è soltanto un’idea, vedremo nei prossimi giorni.