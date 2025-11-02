DIRETTA Serie A, Parma-Bologna 1-1 | Britschgi colpisce la traversa, Castro segna LIVE

Penultimo appuntamento domenicale, valido per la decima giornata del campionato di Serie A

Mentre si avvicina l’atteso big match di questa sera tra Milan e Roma, altra partita sentitissima quella tra il Parma e il Bologna, il derby dell’Emilia.

I padroni di casa, guidati in panchina dal giovanissimo Carlos Cuesta, arrivano a questo importante appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini: 2-1 il risultato finale.

Di contro, i rossoblu di Vincenzo Italiano arrivano a questa sfida dopo il pareggio interno del turno infrasettimanale conquistato contro il Torino di Marco Baroni.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-BOLOGNA

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabè; Benedyczak, Pellegrino. All: Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 22 punti; Roma e Inter* 21; Milan e Juventus* 18; Como* 17; Bologna e Udinese* 15; Cremonese* 14; Atalanta*, Sassuolo e Torino* 13; Lazio 12; Cagliari e Lecce* 9; Parma 7; Pisa* 6, Verona* 5; Fiorentina* 4; Genoa 3.

Una partita in più *