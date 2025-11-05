Atalanta
UFFICIALE, rottura del tendine: niente Parma-Milan e 2025 già finito

Brutto infortunio nell’ultima partita di campionato

Salta Parma-Milan in programma sabato prossimo al ‘Tardini, ma molto probabilmente tutte le partite da qui alla fine del 2025. L’infortunio è molto serio, si parla di almeno 6-8 settimane di stop.

Si è rotto il tendine: niente Parma-Milan e 2025 già finito (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Brutte notizie per Alessandro Circati. Oggi il difensore del Parma ha svolto esami strumentali per conoscere la realtà gravità del problema alla caviglia accusato domenica alla fine del primo tempo della gara col Bologna persa 3-1 dalla formazione di Cuesta.

Stando a ‘Tv Parma’, per il classe 2003 italo-australiano si prevede uno stop di circa due mesi, poiché l’esito degli accertamenti odierni, come appurato da ‘Sportparma.com’, parla di lesione alla caviglia sinistra con rottura di un tendine e lo stiramento di un altro.

Niente Parma-Milan e 2025 finito per Circati (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Molto probabilmente Circati ha chiuso in anticipo il suo 2025. A meno di un recupero più veloce, il centrale dei ducali potrebbe rientrare contro la Fiorentina il 27 dicembre.

La prossima gara del Parma sarà invece contro il Milan di Massimiliano Allegri: oltre a Circati, mister Cuesta dovrà fare a meno anche di Estevez, alle prese con un risentimento all’adduttore. Anche lui ha svolto degli esami, ma ancora non si conosce l’esito. Per il match col Milan, i gialloblù proveranno a recuperare Valeri quantomeno per la panchina.

