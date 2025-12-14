Parma, ansia per Cuesta: la situazione sull’infortunio di Delprato

i ducali, oltre al bruciante ko con la Lazio, devono vedersela con i problemi muscolari del capitano che avrà a disposizione però due settimane

Il Parma si lecca le ferite dopo la sconfitta bruciante contro la Lazio maturata nel finale nonostante la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Zaccagni e Basic. L’1-0 finale ha scatenato le polemiche anche dei tifosi ducali, che non hanno apprezzato la sterilità offensiva della squadra di Cuesta. I gialloblù infatti sono quartultimi soprattutto a causa del peggior attacco della Serie A, con 10 gol in 15 partite come il Pisa penultimo.

A tenere a galla il Parma fino ad ora soprattutto i buoni numeri difensivi, visti i 18 gol subiti: per trovare una difesa migliore bisogna salire addirittura fino all’ottavo posto della Lazio. Per questo lo stesso Cuesta è in ansia per le condizioni fisiche di Enrico Delprato, che è stato sostituito ieri per lasciare spazio a Troilo.

Il capitano dei ducali ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, ma si resta in attesa per capire le tempistiche della sua eventuale assenza. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio, anche se gli uomini di Cuesta avranno due settimane di tempo visto che nel weekend non giocheranno dal momento che il Napoli sarà impegnato in Supercoppa. Il Parma spera di recuperare sia lui che Circati.