Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Parma, ansia per Cuesta: la situazione sull’infortunio di Delprato

Foto dell'autore

i ducali, oltre al bruciante ko con la Lazio, devono vedersela con i problemi muscolari del capitano che avrà a disposizione però due settimane

Il Parma si lecca le ferite dopo la sconfitta bruciante contro la Lazio maturata nel finale nonostante la doppia superiorità numerica per le espulsioni di Zaccagni e Basic. L’1-0 finale ha scatenato le polemiche anche dei tifosi ducali, che non hanno apprezzato la sterilità offensiva della squadra di Cuesta. I gialloblù infatti sono quartultimi soprattutto a causa del peggior attacco della Serie A, con 10 gol in 15 partite come il Pisa penultimo.

Delprato (Ansafoto) – calciomercato.it

A tenere a galla il Parma fino ad ora soprattutto i buoni numeri difensivi, visti i 18 gol subiti: per trovare una difesa migliore bisogna salire addirittura fino all’ottavo posto della Lazio. Per questo lo stesso Cuesta è in ansia per le condizioni fisiche di Enrico Delprato, che è stato sostituito ieri per lasciare spazio a Troilo.

Il capitano dei ducali ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, ma si resta in attesa per capire le tempistiche della sua eventuale assenza. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio, anche se gli uomini di Cuesta avranno due settimane di tempo visto che nel weekend non giocheranno dal momento che il Napoli sarà impegnato in Supercoppa. Il Parma spera di recuperare sia lui che Circati.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie