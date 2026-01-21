Atalanta
Infortunio Vlahovic, si allungano i tempi di recupero: che tegola

Foto dell'autore

Altra mazzata devastante per la Juventus: arriva un annuncio sulle condizioni e sui tempi di recupero di Dusan Vlahovic.

A inizio dicembre si era sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro e i tempi di recupero venivano stimati in circa 3 mesi e recentemente si era parlato addirittura di un suo rientro anticipato a metà febbraio, in occasione di Inter-Juve del prossimo 15 febbraio. Ma la verità è un’altra e fa tremare i tifosi della Juventus.

Vlahovic esulta dopo un gol con la Juve
Vlahovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dusan Vlahovic non tornerà in campo prima del previsto: una pessima notizia per Luciano Spalletti e per il popolo di fede bianconera.

Infortunio Vlahovic, quando rientra: l’annuncio in diretta

A tagliare le gambe ai sostenitori della Vecchia Signora ci pensa questa volta il vice direttore di ‘Oggi Sport Notizie’, Michele De Blasis, in diretta a ‘JuveLive’: “Non c’è alcuna speranza di un rientro anticipato di Vlahovic. L’attaccante serbo non rientrerà in campo prima di marzo“.

Doccia fredda, dunque, per Luciano Spalletti che contava di avere presto a disposizione il numero 9 della Juve: in ogni caso, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla ricerca di un nuovo centravanti e si va ormai verso un testa a testa tra Mateta del Crystal Palace ed En-Nesyri del Fenerbahce. Chi la spunterà alla fine?

 

 

