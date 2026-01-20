Atalanta
Affare Cutrone in Serie A, si chiude lo scambio

Patrick Cutrone potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta in Serie A con l’attaccante del Parma che sarebbe molto vicino ad un altro club.

Patrick Cutrone
Cutrone pronto a cambiare maglia in Serie A

L’esplosione di Pellegrino in casa Parma ha tolto spazio a Cutrone con il club emiliano che sarebbe pronto a dare l’ok alla sua partenza per uno scambio che porterebbe un altro attaccante in Emilia.

Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, il Parma sarebbe vicino dal chiudere uno scambio con il Cagliari con Zito Luvumbo che sarebbe pronto a pronto a raggiungere la squadra di Cuesta, mentre Patrick Cutrone sarebbe ad un passo dai rossoblu.

