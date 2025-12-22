Parma, Ondrejka avvisa la Fiorentina: “Vogliamo comandare”. Poi su Chivu

Il fantasista polacco sta tornando in condizione ma ci vorrà ancora un pochino. Intanto punta lo scontro diretto con i viola

Il Parma si è ritrovato a Collecchio per cominciare il lavoro in avvicinamento allo scontro diretto fondamentale con la Fiorentina. Nell’ultimo weekend i ducali hanno riposato causa Supercoppa Italiana del Napoli, per cui hanno osservato qualche giorno di stop.

Oggi alla ripresa ha preso la parola Jacob Ondrejka in conferenza stampa: “Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È l’unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. Io ho avuto bisogno di tempo per recuperare. Cerco di allenarmi al meglio ogni giorno. Spero che sarò al meglio il prima possibile”. Insomma, sta tornando ma serve andare per piccoli step.

Il mirino è puntato sulla Fiorentina, fresca di prima vittoria: “Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita”. Infine sulle differenza tra Cuesta e Chivu: “Penso siano simili, entrambi ti spingono a essere un giocatore migliore. Hanno un modo di giocare un po’ diverso. Penso sia una domanda molto difficile e non posso dire molto altro!”