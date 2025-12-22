Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Parma, Ondrejka avvisa la Fiorentina: “Vogliamo comandare”. Poi su Chivu

Foto dell'autore

Il fantasista polacco sta tornando in condizione ma ci vorrà ancora un pochino. Intanto punta lo scontro diretto con i viola

Il Parma si è ritrovato a Collecchio per cominciare il lavoro in avvicinamento allo scontro diretto fondamentale con la Fiorentina. Nell’ultimo weekend i ducali hanno riposato causa Supercoppa Italiana del Napoli, per cui hanno osservato qualche giorno di stop.

Ondrejka (Ansafoto) – calciomercato.it

Oggi alla ripresa ha preso la parola Jacob Ondrejka in conferenza stampa: “Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È l’unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. Io ho avuto bisogno di tempo per recuperare. Cerco di allenarmi al meglio ogni giorno. Spero che sarò al meglio il prima possibile”. Insomma, sta tornando ma serve andare per piccoli step. 

Il mirino è puntato sulla Fiorentina, fresca di prima vittoria: “Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita”. Infine sulle differenza tra Cuesta e Chivu: “Penso siano simili, entrambi ti spingono a essere un giocatore migliore. Hanno un modo di giocare un po’ diverso. Penso sia una domanda molto difficile e non posso dire molto altro!”

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie