Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, Vergara può partire e restare in Serie A: ecco chi lo cerca

Foto dell'autore

Il classe 2003 non trova tanto spazio con Conte e ci sono tre società in lotta per non retrocedere pronte a investire su di lui

Antonio Vergara potrebbe salutare il Napoli già nel corso del mercato di gennaio per trovare maggiore spazio e continuità. Il giovane centrocampista, attualmente poco impiegato da Conte nel progetto tecnico azzurro, è finito nel mirino di diversi club di Serie A intenzionati a rinforzarsi nella sessione invernale. Anche avendo ammirato le sue uscite, in queste ultime settimane, poche ma comunque di buon livello.

Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni avrebbero già avviato anche i primi contatti con la società partenopea per informarsi sulla sua situazione, capire le condizioni di un eventuale trasferimento, verosimilmente con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Tra le squadre più interessate ci sarebbe proprio il Parma, alla ricerca di nuovi innesti per aumentare la qualità e la profondità della rosa in vista della seconda parte del campionato. Soprattutto nella creazione di gioco e nella fantasia, con il Parma che fa parecchia fatica a segnare. Il profilo di Vergara, che compirà 23 anni tra circa un mese, viene considerato ideale per dinamismo e duttilità tattica. Oltre ai ducali, anche Verona e Genoa starebbero monitorando con attenzione la situazione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie