Napoli, Vergara può partire e restare in Serie A: ecco chi lo cerca

Il classe 2003 non trova tanto spazio con Conte e ci sono tre società in lotta per non retrocedere pronte a investire su di lui

Antonio Vergara potrebbe salutare il Napoli già nel corso del mercato di gennaio per trovare maggiore spazio e continuità. Il giovane centrocampista, attualmente poco impiegato da Conte nel progetto tecnico azzurro, è finito nel mirino di diversi club di Serie A intenzionati a rinforzarsi nella sessione invernale. Anche avendo ammirato le sue uscite, in queste ultime settimane, poche ma comunque di buon livello.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni avrebbero già avviato anche i primi contatti con la società partenopea per informarsi sulla sua situazione, capire le condizioni di un eventuale trasferimento, verosimilmente con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Tra le squadre più interessate ci sarebbe proprio il Parma, alla ricerca di nuovi innesti per aumentare la qualità e la profondità della rosa in vista della seconda parte del campionato. Soprattutto nella creazione di gioco e nella fantasia, con il Parma che fa parecchia fatica a segnare. Il profilo di Vergara, che compirà 23 anni tra circa un mese, viene considerato ideale per dinamismo e duttilità tattica. Oltre ai ducali, anche Verona e Genoa starebbero monitorando con attenzione la situazione.