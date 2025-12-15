Attento Parma, il Cagliari punta un attaccante dei ducali: la risposta di Cuesta

I sardi devono sostituire l’infortunato Felici e il direttore Angelozzi ha messo gli occhi su un elemento importante dei gialloblù

Mancano pochissime settimane all’apertura del mercato invernale in Serie A. Le big, come le squadre in lotta per non retrocedere, sono pronte a completarsi o correre ai ripari per aggiustare il tiro, riempire lacune o magari sostituire qualche infortunato. Il Milan, ad esempio, come la Roma è a caccia di un attaccante, diventato ormai una questione urgente per puntare a certi traguardi.

Non solo, perché molto dovranno fare anche in fondo alla classifica, dalla Fiorentina che ovviamente deve risolvere molto altre questioni insieme alla rosa. Ad esempio il Cagliari scruta il mercato per cogliere un’occasione in attacco, per sopperire all’infortunio grave di Felici, out praticamente per tutta la stagione per la rottura del crociato riportata in Coppa Italia contro il Napoli.

Il ds Angelozzi – secondo ‘L’Unione Sarda’ – ha individuato un possibile sostituto in un ex come Gaetano Oristanio, che il Parma ha appena riabbracciato dopo un lungo stop per un ko muscolare che lo ha fatto rimanere fuori due mesi. Il rientro col Pisa, poi da titolare contro la Lazio giocando una buona partita. I sardi ci starebbero pensando, ma Cuesta difficilmente darà il via libera dopo averlo appena ritrovato. Per i ducali può essere una risorsa offensiva importante in un momento in cui di gol la squadra gialloblù ne segna davvero pochissimi.