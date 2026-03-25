Milik lascia la Juve e resta in Serie A: c’è una pazza idea | CM

Svolta improvvisa nel futuro di Arkadiusz Milik: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’attaccante polacco.

È tornato in campo contro il Sassuolo dopo un calvario infinito durato addirittura 665 giorni e adesso Arkadiusz Milik vuole trascinare la Juventus in queste ultime otto giornate di campionato. L’attaccante polacco ha preso il posto di Boga al minuto 79 della sfida con i neroverdi, rendendosi pericoloso di testa e mostrando una discreta forma: Spalletti ne apprezza le caratteristiche tecniche e la struttura fisica ed è pronto a puntare su Milik in questo rush finale.

L’ex Napoli è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma in estate potrebbe fare le valigie per provare una nuova esperienza: la Juve non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a zero l’anno prossimo ed è disposta a prendere in considerazione eventuali offerte.

Una di queste potrebbe arrivare dalla Lazio che – secondo alcune informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – sarebbe alla ricerca di un profilo proprio con le caratteristiche di Milik: fino a questo momento Petar Ratkov ha deluso le aspettative e, dunque, la dirigenza biancoceleste potrebbe effettuare un tentativo per il centravanti bianconero la prossima estate. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.