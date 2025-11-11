Bernabé alla Juventus a gennaio: cosa si nasconde dietro questo silenzio?

Il numero 10 del Parma accostato ai bianconeri in vista dell’imminente sessione invernale del calciomercato

La Juventus ha bisogno di rinforzare la propria squadra per cercare di arrivare agli obiettivi prestabiliti ad inizio stagione e quelli indicati dal nuovo allenatore Luciano Spalletti.

Il reparto che più necessità è, senza dubbio, il centrocampo. Manca un uomo che dia qualità alla linea mediana, capitan Manuel Locatelli e Khephren Thuram non bastano, a maggior ragione se dovesse cambiare anche il modo di giocare.

Il tecnico di Certaldo potrebbe, infatti, passare al 4-2-3-1 o al 4-3-3 dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e, in entrambi i casi, ci sarebbe assoluto bisogno di avere alternative.

Uno dei nomi più interessanti che circola in queste ore per la Juve è quello di Adrian Bernabé, 24enne calciatore spagnolo che ha realizzato due gol in undici partite col Parma in questo campionato.

Juventus-Bernabé, l’agente non commenta. Ma le voci impazzano

Nella giornata di oggi, abbiamo contattato l’entourage del numero 10 dei ducali che si è trincerato dietro il più classico dei ‘no comment’, interpretabile in due modi.

Numero uno: qualcosa si sta muovendo, in generale e non solo per quanto riguarda il possibile interesse della Juve, ed è meglio tenere il profilo basso a due mesi da gennaio.

Numero due: se ne riparla a giugno, porte chiuse e attenzione puntata sulla stagione in corso. Del resto, se ne parlerà tra qualche mese, quando anche la classifica del Parma sarà definita.

Ognuno si faccia la propria idea, mentre Bernabé continua a trascinare la squadra di Cuesta. Ma fino a quando?