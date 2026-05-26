Inter, si attende la risposta di Mkhitaryan: le ultime

Il club nerazzurro gli ha proposto il rinnovo fino al 2027

Mkhitaryan potrebbe proseguire la sua avventura all’Inter iniziata nel 2022, quando lasciò la Roma a zero legandosi ai nerazzurri con un contratto biennale più opzione per un’altra stagione. Poi a dicembre 2023, il club allora ancora di Zhang ufficializzò il prolungamento fino al 2026.

Un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi, praticamente un intoccabile, mentre con Chivu ha giocato molto meno (39 presenze e un totale di 2070′) per motivi ovviamente legati alla sua età: il 21 gennaio scorso ha compiuto 37 anni.

Ma il tecnico romeno è un suo grande estimatore, lo è ancor di più il suo vice Aleksandar Kolarov col quale l’armeno ha giocato ai tempi della Roma. La stima di Chivu e del serbo, unita a quella dei dirigenti, ha spinto quest’ultimi a formulare una proposta di rinnovo annuale. Ovvero fino al 2027.

L’Inter è sempre in attesa della risposta del classe ’89, che deve decidere se restare a Milano o appendere le scarpette al chiodo. Un’offerta di rinnovo annuale potrebbe essere presentata anche a Stefan de Vrij.