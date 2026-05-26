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Inter, si attende la risposta di Mkhitaryan: le ultime

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Il club nerazzurro gli ha proposto il rinnovo fino al 2027

Mkhitaryan potrebbe proseguire la sua avventura all’Inter iniziata nel 2022, quando lasciò la Roma a zero legandosi ai nerazzurri con un contratto biennale più opzione per un’altra stagione. Poi a dicembre 2023, il club allora ancora di Zhang ufficializzò il prolungamento fino al 2026.

Grafica Mkhitaryan
Inter, si attende la risposta di Mkhitaryan: le ultime (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it

Un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi, praticamente un intoccabile, mentre con Chivu ha giocato molto meno (39 presenze e un totale di 2070′) per motivi ovviamente legati alla sua età: il 21 gennaio scorso ha compiuto 37 anni.

Ma il tecnico romeno è un suo grande estimatore, lo è ancor di più il suo vice Aleksandar Kolarov col quale l’armeno ha giocato ai tempi della Roma. La stima di Chivu e del serbo, unita a quella dei dirigenti, ha spinto quest’ultimi a formulare una proposta di rinnovo annuale. Ovvero fino al 2027.

L’Inter è sempre in attesa della risposta del classe ’89, che deve decidere se restare a Milano o appendere le scarpette al chiodo. Un’offerta di rinnovo annuale potrebbe essere presentata anche a Stefan de Vrij.

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