Frattura al piede, salta la nazionale e mondiali a forte rischio

Arrivano brutte notizie per un calciatore che ha riportato una frattura da stress al piede e resterà fuori dai campi di gioco per circa tre mesi saltando i prossimi impegni con la nazionale e mettendo a rischio la partecipazione ai mondiali.

Mancano meno di cinque mesi all’inizio dei mondiali e i calciatori, impegnati ad affrontare la seconda parte di stagione, sono già con la testa alla competizione che si terrà tra USA, Messico e Canada.

Infortunio Grealish, mondiali a rischio

Jack Grealish ha riportato una frattura da stress al piede con il centrocampista offensivo inglese che sarà costretto a saltare a marzo le amichevoli contro Uruguay e Giappone. Il calciatore dell’Everton dovrà restare fermo 3 mesi prima di tornare in campo, avendo poi poche settimane per provare a convincere Tomas Tuchel a convocarlo per i mondiali che inizieranno l’11 giugno.

In Italia cresce l’attesa per la sfida contro l’Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo, valida per la semifinale dei playoff che la squadra di Gennaro Gattuso dovrà superare per affrontare poi la vincente tra Bosnia e Galles e provare a staccare il pass per i mondiali.

