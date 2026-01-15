Atalanta
Napoli colpito dopo Inter, Juve e Milan: urge un intervento

La squadra di Conte fermata sul pari dal Parma, ma continua a far discutere il gol annullato a McTominay

Il Napoli non va oltre il pareggio (il terzo di fila in Serie A) contro il Parma e vede allontanarsi l’Inter capolista a 6 punti. Non una buona prestazione per la squadra di Conte – in tribuna per squalifica – che non è riuscita a trafiggere l’esordiente portiere Rinaldi. O meglio, ci era riuscita con McTominay, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco a inizio azione di Mazzocchi.

Napoli-Parma e precedenti: IFAB deve cambiare la regola
Un offside che definire millimetrico è quasi un eufemismo. L’esterno dei partenopei ha una piccola porzione della spalla oltre il penultimo difendente gialloblu. Quella che rientra nella green zone secondo cui da regolamento si può fare gol. Attenzione però, niente complottismi: con il SAOT (fuorigioco semi automatico) non sono i varisti Gariglio e La Penna a tirare le righe o a scegliere il frame per verificare se la posizione è regolare: fa tutto la macchina.

Resta il fatto che annullare questi gol per millimetri va contro lo spirito del gioco. In passato era successo alle altre big italiane: da Mkhitaryan in Inter-Barcellona a Kean in Juventus-Verona fino a Chukwueze in Sassuolo-Milan. Urge l’intervento dell’IFAB per cambiare la Regola 11, magari ribaltando quella attualmente in vigore. Un calciatore, cioè, sarebbe in gioco se anche una sola parte del corpo con cui si può segnare non è oltre il difensore.

