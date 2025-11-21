Juve in missione: blitz per Bernabé e non solo

Le ultime di calciomercato sui bianconeri: focus su centrocampo e attacco

Anche la Juve è al lavoro in vista del calciomercato di gennaio. Lo sappiamo, la priorità di Spalletti rimane un regista, ruolo fondamentale per la sua idea di calcio.

A TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato proprio del mercato bianconero che verrà. Per quanto riguarda il play, al di là di nomi ‘pesanti’ come quello di Brozovic, Comolli e soci si stanno concentrando su Bernabé del Parma.

Lo spagnolo è appena rientrato a pieno regime dopo alcuni guai fisici che hanno indubbiamente rallentato la sua crescita. Incognita fisica a parte, il profilo del 24enne scuola Barcellona rientra appieno nella nuova filosofia/strategia del club di Exor.

Non solo Bernabé: scout Juve a Verona anche per Giovane

Come appreso da Calciomercato.it, Bernabé sarà seguito dal vivo da uno scout bianconero nella prossima partita del Parma, in programma domenica alle 12.30.

Al Bentegodi, l’avversario della formazione di mister Cuesta sarà il Verona, dove gioca un altro calciatore nei radar della Juve. Parliamo di Giovane, attaccante brasiliano di 21 anni che piace pure alle altre big, Inter e Milan su tutte. La Juve ci ragiona in ottica 2026/2027.