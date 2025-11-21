Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve in missione: blitz per Bernabé e non solo

Foto dell'autore

Le ultime di calciomercato sui bianconeri: focus su centrocampo e attacco

Anche la Juve è al lavoro in vista del calciomercato di gennaio. Lo sappiamo, la priorità di Spalletti rimane un regista, ruolo fondamentale per la sua idea di calcio.

Grafica Juve Bernabe
Juventus in missione: blitz per Bernabé e non solo – Calciomercato.it

A TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato proprio del mercato bianconero che verrà. Per quanto riguarda il play, al di là di nomi ‘pesanti’ come quello di Brozovic, Comolli e soci si stanno concentrando su Bernabé del Parma.

Lo spagnolo è appena rientrato a pieno regime dopo alcuni guai fisici che hanno indubbiamente rallentato la sua crescita. Incognita fisica a parte, il profilo del 24enne scuola Barcellona rientra appieno nella nuova filosofia/strategia del club di Exor.

Non solo Bernabé: scout Juve a Verona anche per Giovane

Bernabé esulta dopo un gol col Parma
Juve, Bernabé nel mirino (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come appreso da Calciomercato.it, Bernabé sarà seguito dal vivo da uno scout bianconero nella prossima partita del Parma, in programma domenica alle 12.30.

Al Bentegodi, l’avversario della formazione di mister Cuesta sarà il Verona, dove gioca un altro calciatore nei radar della Juve. Parliamo di Giovane, attaccante brasiliano di 21 anni che piace pure alle altre big, Inter e Milan su tutte. La Juve ci ragiona in ottica 2026/2027.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie