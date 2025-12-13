Atalanta
Parma, la delusione di Cuesta: “Giornata pesante, ma non temo conseguenze”

Foto dell'autore

Il tecnico dei ducali commenta la batosta della sconfitta interna con la Lazio arrivata in doppia superiorità numerica

C’è tanta delusione in casa Parma dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio arrivata in superiorità numerica, doppia per i rossi a Zaccagni e Basic. La rete di Noslin decide la gara del Tardini mettendo ulteriormente in mostra le difficoltà della squadra di Cuesta, che nel postpartita ne ha parlato in conferenza stampa: “Niente gol su azione? È un nostro focus, ma non dobbiamo dimenticare le situazioni che abbiamo vissuto che ci hanno fatto scontrare con altre cose. Abbiamo avuto infortuni, cambiato moduli. Questi non sono alibi, sappiamo dove dobbiamo migliorare e lo faremo per centrare i risultati che vogliamo”.

Cuesta (Ansafoto) – calciomercato.it

Il tecnico dei ducali continua: “Nel primo tempo è stata una gara equilibrata, hanno creato occasioni sulle palle inattive. Non siamo riusciti a creare nel secondo tempo, è una questione di lucidità di tutti, non individuale. Il calcio va anche a giornate. Oggi è stata una giornata pesante, in nessun momento metto in dubbio atteggiamento e coraggio, e la disponibilità è sempre stata massima ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Abbiamo costruito occasioni ma dobbiamo migliorare”.

I due rossi hanno cambiato comunque la partita: “In 11 contro 11 trovi più spazi, loro con l’uomo in più si sono chiusi e non abbiamo più trovato spazi. Non è un alibi, dobbiamo fare meglio. Ci dispiace tantissimo per quello che è successo”. Sul fatto se tema conseguenze da questa serata, Cuesta però non ha dubbi: “No, non temo questo. Abbiamo avuto tante difficoltà finora ma l’atteggiamento e la reazione della squadra è sempre stata la stessa. Abbiamo guardato avanti, lavorando su cosa si poteva fare di meglio, sono convinto che reagiremo e miglioreremo”.

