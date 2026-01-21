Atalanta
Maltempo e neve in arrivo: rischio rinvio per una partita di Serie A

Le previsioni meteo del prossimo weekend in Italia preoccupano i cittadini per quello che riguarda diverse zone del nostro Paese e potrebbero avere incidenza anche su quello che sarà il regolare svolgimento delle partite di campionato.

Una sfida di Serie A rischia di essere a rischio per via della neve in arrivo e del forte maltempo che caratterizzerà alcune città.

Neve allo stadio
Una partita di Serie A potrebbe essere rinviata per maltempo

La prossima giornata di Serie A prenderà il via venerdì a Milano con l’Inter capolista che tenterà la fuga andando ad affrontare il Pisa di Alberto Gilardino, affamato di punti salvezza. La partita a rischio, però, è un’altra con una città che rischia di dover fare i conti con la neve nei prossimi giorni.

Serie A, una partita a rischio per maltempo

La partita tra Atalanta e Parma, in programma domenica 25 gennaio alle ore 15, potrebbe essere a rischio per via delle condizioni meteo.

Nella giornata di venerdì 23 e in quella di sabato 24 è prevista neve a Bergamo con temperature molto rigide che potrebbero provocare gelo anche nella giornata di domenica. La situazione verrà monitorata e, anche se le condizioni del campo dovessero essere praticabili per lo svolgimento della partita, andrà verificata la sicurezza dei tifosi per raggiungere lo stadio.

