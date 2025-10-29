Parma, Cuesta soddisfatto. Delprato recrimina: “Il gol della Roma è stato fortuito”

I ducali vanno ko all’Olimpico per 2-1, creano alcune occasioni ma manca lucidità negli ultimi metri: le parole del tecnico

Il Parma esce sconfitto all’Olimpico contro la Roma che torna al primo posto in classifica insieme al Napoli. La squadra di Cuesta va ko 2-1, avendo però qualche occasione che non sfrutta sia nel primo tempo che nella ripresa. La rete di Circati spaventa un po’ gli avversari, ma poi di chance non ce ne sono altre.

I ducali restano così a quota 7 punti, in zona calda. Nel postpartita le parole dell’allenatore gialloblù in conferenza stampa:

Vardy ha detto che la Serie A è più tattica e tecnica della Premier. “La tattica c’è dappertutto, quindi difficile dire se di più o meno. Le dinamiche di gioco sono un po’ diverse. In Premier c’è più andata e ritorno, transizione, dinamismo, in Serie A è diverso su questo”.

Ha qualche rimpianto per come è andata la partita? “Quando dai tutto nella vita rimpianti non puoi averne. Abbiamo dato il massimo, ci abbiamo provato fino alla fine. Dobbiamo analizzare la prestazione per consolidarla, per essere più competitivi domenica contro il Bologna”.

Cosa si è detto con Gasperini? “Siamo stati insieme 30 secondi, nulla di più”.

La difesa a quattro si sta consolidando: questa è la strada? “È una possibilità, sta andando bene. Abbiamo la possibilità di fare entrambe, quando difendevamo a cinque eravamo solidi, vogliamo consolidare entrambe le fasi, continuare a migliorare le cose che non stiamo facendo bene anche a quattro. Soprattutto per concretizzare di più”.

Nel secondo tempo grande pressione della Roma, ma avete anche tenuto bene. La pressione era per merito della Roma o per un po’ di stanchezza vostra? “Loro hanno fatto una sostituzione che li ha portati ad avere dinamiche diverse, noi abbiamo fatto fatica a guadagnare territorio e spazi, quindi in 4-5 sequenze non siamo riusciti a uscire. Questo ci ha portato a difendere di più”.

Il gol è stato un po’ casuale, ha demoralizzato la squadra. “La squadra ci ha provato fino alla fine, ha avuto una reazione immediata dopo il gol di Dovbyk. Abbiamo provato a creare situazioni, non siamo riusciti a fare il secondo gol, ora dobbiamo analizzare quello che non è andato”.

Ha già affrontato tante squadre forti: dove la mette la Roma? È da scudetto? “È una squadra forte, le dinamiche del calcio sono particolari, il risultato è condizionato da tanti eventi, non controllabili, non posso dire che vincerà. Però la Roma è una squadra super organizzata, c’è tanto lavoro dietro, è molto molto solida, molto chiara nella costruzione, di gioco in tutte le fasi, molto completa, si vede la mano di mister Gasperini dall’inizio. Ed è merito suo e del suo staff. Poi ha giocatori di qualità, sarà una squadra super competitiva”.

Parma, Delprato: “Abbiamo fatto un’ottima gara, il primo gol della Roma è stato fortuito”

La Roma ha sofferto nel primo tempo, come valuta la partita? “Abbiamo fatto un’ottima gara. Anche se in casa non ha fatto troppi risultati utili sono molto forti, siamo riusciti a fare un ottimo gioco, abbiamo sfiorato il gol e uno annullato. Poi la Roma attaccava ma senza creare grandi occasioni, ha fatto un gol fortuito, il gol del 2-0 ci ha un po’ colpito. Noi però siamo stati bravi a stare lì, dispiace però la prestazione perché il sacrificio si è visto”.