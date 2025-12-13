PAGELLE E TABELLINO PARMA-LAZIO 0-1: Noslin deus ex machina, Valenti che combini?

Voti e giudizi del match del ‘Tardini’ valido per la 15a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26
Parma
Corvi 6,5
Britschgi 5,5
Delprato 6. Dal 45′ Troilo 6
Valenti 4,5
Valeri 6,5
Bernabé 6
Estevez 6,5
Keita 6. Dall’86’ Djuric sv
Benedyczak 5,5
Oristanio 5,5. Dal 69′ Ondrejka 6
Pellegrino 6
All.: Cuesta 5
Lazio
Provedel 7
Marusic 6,5
Patric 6,5. Dal 68′ Provstgaard 6,5
Romagnoli 6,5
Pellegrini 7
Guendouzi 6
Cataldi 7. Dall’88’ Vecino sv
Basic 5,5
Cancellieri 6. Dal 68′ Dele-Bashiru 6
Castellanos 5,5. Dal 68′ Noslin 7,5
Zaccagni 5,5
All.: Sarri 6,5
Arbitro: Marchetti 5,5
Il tabellino di Parma -Lazio 0-1
Marcatori: 82′ Noslin (L)
Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), stevez (P)
Espulsi: 42′ Zaccagni (L), 77′ Basic (L)
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato (45′ Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86′ Djuric); Benedyczak, Oristanio (69′ Ondrejka); Pellegrino.
A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Cutrone, Trabucchi.
All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (68′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88′ Vecino), Basic; Cancellieri (68′ Dele-Bashiru), Castellanos (68′ Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia.
All.: Sarri.