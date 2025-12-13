Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO PARMA-LAZIO 0-1: Noslin deus ex machina, Valenti che combini?

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match del ‘Tardini’ valido per la 15a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Noslin e Dele-Bashiru (Ansafoto) – calciomercato.it

Parma

Corvi 6,5

Britschgi 5,5

Delprato 6. Dal 45′ Troilo 6

Valenti 4,5

Valeri 6,5

Bernabé 6

Estevez 6,5

Keita 6. Dall’86’ Djuric sv

Benedyczak 5,5

Oristanio 5,5. Dal 69′ Ondrejka 6

Pellegrino 6

All.: Cuesta 5

Lazio

Provedel 7

Marusic 6,5

Patric 6,5. Dal 68′ Provstgaard 6,5

Romagnoli 6,5

Pellegrini 7

Guendouzi 6

Cataldi 7. Dall’88’ Vecino sv

Basic 5,5

Cancellieri 6. Dal 68′ Dele-Bashiru 6

Castellanos 5,5. Dal 68′ Noslin 7,5

Zaccagni 5,5

All.: Sarri 6,5

Arbitro: Marchetti 5,5

Il tabellino di Parma -Lazio 0-1

Marcatori: 82′ Noslin (L)

Ammoniti: Valeri (P), Cancellieri (L), stevez (P)

Espulsi: 42′ Zaccagni (L), 77′ Basic (L)

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato (45′ Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (86′ Djuric); Benedyczak, Oristanio (69′ Ondrejka); Pellegrino.
A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Cutrone, Trabucchi.
All.: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (68′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88′ Vecino), Basic; Cancellieri (68′ Dele-Bashiru), Castellanos (68′ Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia.
All.: Sarri.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie