Simone Inzaghi pesca in casa Roma, assalto ad un big giallorosso | CM

Simone Inzaghi guarda in casa Roma per rinforzare il suo Al-Hilal con l’ex allenatore dell’Inter che ha messo nel mirino un calciatore giallorosso.
Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura del calciomercato invernale con le società che stanno cercando di stringere i tempi per provare a sistemare le proprie rose.
Se in casa Lazio si stanno facendo i conti con l’offerta dal Qatar dell’Al-Sadd di Roberto Mancini per Alessio Romagnoli, alla Roma presto potrebbero avere a che fare con l’assalto da parte della società araba dell’Al-Hilal, allenata da Simone Inzaghi, per un calciatore giallorosso.
In arrivo un’offerta dall’Al-Hilal, Simone Inzaghi vuole un giallorosso
Evan Ndicka è finito nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi con l’allenatore italiano che vorrebbe portare in Arabia Saudita il difensore francese della Roma.
Il ventiseienne difensore della squadra di Gian Piero Gasperini ha un contratto con la Roma fino al giugno del 2028 con i giallorossi che non vorrebbero perderlo a stagione in corso a meno di offerta irrinunciabile. Il discorso potrebbe essere ripreso in vista del prossimo giugno con il centrale che potrebbe dare l’ok al trasferimento in Arabia Saudita con la valutazione del suo cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.