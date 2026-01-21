Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Simone Inzaghi pesca in casa Roma, assalto ad un big giallorosso | CM

Foto dell'autore
e

Simone Inzaghi guarda in casa Roma per rinforzare il suo Al-Hilal con l’ex allenatore dell’Inter che ha messo nel mirino un calciatore giallorosso.

Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura del calciomercato invernale con le società che stanno cercando di stringere i tempi per provare a sistemare le proprie rose.

Simone Inzaghi
Occhi in casa Roma per Simone Inzaghi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Se in casa Lazio si stanno facendo i conti con l’offerta dal Qatar dell’Al-Sadd di Roberto Mancini per Alessio Romagnoli, alla Roma presto potrebbero avere a che fare con l’assalto da parte della società araba dell’Al-Hilal, allenata da Simone Inzaghi, per un calciatore giallorosso.

In arrivo un’offerta dall’Al-Hilal, Simone Inzaghi vuole un giallorosso

Evan Ndicka è finito nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi con l’allenatore italiano che vorrebbe portare in Arabia Saudita il difensore francese della Roma.

Evan Ndicka
Simone Inzaghi vuole un difensore della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il ventiseienne difensore della squadra di Gian Piero Gasperini ha un contratto con la Roma fino al giugno del 2028 con i giallorossi che non vorrebbero perderlo a stagione in corso a meno di offerta irrinunciabile. Il discorso potrebbe essere ripreso in vista del prossimo giugno con il centrale che potrebbe dare l’ok al trasferimento in Arabia Saudita con la valutazione del suo cartellino che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie