Domenico Criscito si avvicina alla Fiorentina.

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', il club viola e ilavrebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento di riflessione, che ha chiesto però un'ultima notte di riflessione prima di prendere la decisione definitiva. La Fiorentina è pronta ad accoglierlo ed ha fissato le visite mediche per domattina, in attesa di una fumata bianca che sembra ormai imminente.

