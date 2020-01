CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA FAVILLI / Nuovo possibile affare tra Juventus e Roma.

La Roma vorrebbe mettere a segno l'acquisto di un centravanti di prospettiva e proprio il classe '97, come riporta 'Sky Sport', è un profilo che piace molto ai capitolini. L'anno scorso Favilli, adesso finito nel mirino pure del Torino, è passato al Genoa in prestito biennale con obbligo di riscatto ancora non esercitato, ecco perché chi vuole il calciatore ora deve ancora interloquire con la Juve. Che intanto è a un passo dal chiudere la cessione al Borussia Dortmund di Emre Can in prestito con obbligo per complessivi 30 milioni di euro.