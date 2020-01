ROMA CALCIOMERCATO RENNES NZONZI / Sembra essersi ormai sbloccata la trattativa tra Rennes e Roma per il trasferimento in Bretagna di Steve Nzonzi. Il centrocampista transalpino, che ha fortemente voluto il Rennes, è pronto a tornare in patria.

L'accordo tra il club giallorosso e la società transalpina non era ancora stato trovato, ma nelle ultime ore ecco la novità. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'emittente transalpina 'Rmc Sport' sottolinea come sia stato trovato l'accordo tra le due società e Nzonzi è pronto a raggiungere Rennes per sostenere le visite mediche. Il centrocampista, che ha rotto con il Galatasaray, volerà domani in Francia per i test medici e firmare il contratto con i bretoni.

