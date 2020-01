Calciomercato Lazio, Giroud più vicino: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO GIROUD - Olivier Giroud è il nome più chiacchierato di queste ultime ore della sessione invernale di calciomercato.

In Inghilterra parlano di un tentativo del Chelsea di fare uno scambio con Mertens con il, ma secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , adesso sarebbe balzata in pole la, la quale ha già trovato l'accordo con l'esperto centravanti francese. Contratto di due stagioni a 3 milioni di euro netti l'anno. Decisivo la volontà del presidente biancoceleste Claudio, che ha accelerato nelle ultime ore i contatti con il. L'operazione è in fase di definizione, ma dal club capitolino filtra ottimismo.

Valerio Cassetta / M.R.