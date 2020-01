CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA / Dopo settimane di voci e trattative, Suso sta finalmente per lasciare il Milan. Affare chiuso col Siviglia, visite mediche già prenotate per lo spagnolo che poco fa ha raggiunto l'aeroporto di Linate da dove con un volo privato raggiungerà l'Andalusia. Intercettato dai cronisti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, Suso ha dribblato le domande: "Un saluto ai tifosi? Si sì, parlerò poi tranquilli".

La fumata bianca sarebbe arrivata sulla base del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo:

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Mourinho insiste per Piatek. Hertha alla finestra

Calciomercato, stop per Kurzawa-De Sciglio: spunta lo scambio Psg-Milan