Calciomercato Juventus, contatti per il futuro di Matuidi

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Valutazioni e contatti in corso per il futuro di Blaise Matuidi. Nonostante lo scetticismo estivo, il centrocampista francese ha conquistato un ruolo importante nella Juventus di Maurizio Sarri e ora che la scadenza del suo contratto fissata per il 30 giugno si avvicina, è il momento di approfondire le riflessioni sul giocatore. Secondo 'Tuttosport' entro febbraio la formazione bianconera può decidere di prolungare il contratto di un anno e se ne sta già parlando con l'agente Mino Raiola.

Al momento tutto fa pensare che si arriverà all'intesa, anche se alla luce dei 33 anni che compirà ad aprile non va escluso un addio per ringiovanire il reparto con un altro tassello.

