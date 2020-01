CALCIOMERCATO NAPOLI NANDEZ / Il Napoli sta rifondando il suo centrocampo: dopo i colpi Demme e Lobotka, gli azzurri cercano un profilo in grado di sostituire il brasiliano Allan, che al momento sembra essere il principale indiziato a partire in estate.

Il primo nome sulla lista del dsè quello di: dopo aver trovato un accordo con l’per circa 23 milioni di euro, però, la trattativa sta vivendo uno stallo a causa della clausola rescissoria da 40/50 milioni di euro che gli agenti del calciatore vorrebbero inserire nel nuovo contratto, ritenuta troppo bassa dai partenopei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rimandato incontro per Ricardo Rodriguez: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, Nandez alternativa a Amrabat

Il sodalizio di De Laurentiis, quindi, ha iniziato ad allacciare i contatti per la possibile alternativa al marocchino: in queste ore, gli azzurri hanno incassato il sì di Nahitan Nandez, per il quale il Cagliari ha sparato però altissimo (circa 40 milioni di euro). Il Napoli potrebbe proporre ai sardi un’operazione in stile Rrahmani, acquisendo ora il cartellino dell’uruguaiano (che ha dato la sua disponibilità) e lasciarlo in prestito fino a giugno in rossoblù.

Mirko Calemme - Ciro Troise

