CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ SOLSKJAER / Il ritorno di Alexis Sanchez: domani sera contro la Fiorentina l'attaccante cileno dovrebbe giocare titolare per la seconda volta dopo la lunga assenza per infortunio e il ritorno graduale con scampoli di match.

Attesa per quello che l'ex Udinese potrà dare alla squadra di, anche perché nei prossimi mesi il 31enne si giocherà un pezzo di futuro: il calciatore in estate è approdato in nerazzurro in prestito secco dal Manchester United e il suo futuro potrebbe tornare ad essere nelle fila dei 'Red Devils'.

Ne è convinto il manager del club inglese, Solskjaer che in conferenza stampa ha annunciato il suo pensiero su Sanchez: "Tornerà qui in estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati" le parole dell'allenatore norvegese. In questa prima parte di stagione, l'ex Barcellona e Arsenal non ha avuto modo di dimostrare le sue qualità: 7 le presenze complessive di cui soltanto due dal primo minuto (una in Champions, con il Barcellona, e una in campionato, con la Sampdoria in cui è stato espulso, e quella di coppa Italia con il Cagliari) per un totale di appena 214 minuti giocati.

