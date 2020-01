JUVENTUS SARRI NAPOLI / La sconfitta non è l'unica nota stonata della domenica della Juventus: il ko di Napoli ha alimentato le polemiche dei tifosi bianconeri con Maurizio Sarri finito sul banco degli imputati.

Non soltanto l'assenza di gioco e le scelte fatte in campo, il tecnico di Figline è sotto accusa anche per alcune dichiarazioni rilasciate nel post gara. In particolare a far andare su tutte le furie i sostenitori juventini sono state due frasi, pronunciate da Sarri in conferenza e davanti alla tv: la prima riguarda la sconfitta contro il Napoli ("se proprio devi perdere, meglio farlo con ragazzi a cui sono legato"), la seconda invece sui calci di rigore ("Non abbiamo più le maglie a strisce e di rigori ce ne danno pochi, forse è l'ora di rifare la maglia alla vecchia maniera").

Due riferimenti che il popolo bianconero non ha digerito: in tanti richiamano lo 'stile Juventus', accusando Sarri di non essere in linea con la storia della società, in molti lo considerano non all'altezza del mondo juventino. Una levata di scudi che non fa sconti all'allenatore che è chiamato ora a far parlare solo il campo: lì dove i risultati mettono d'accordo tutti.

