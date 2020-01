CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Mentre è a forte rischio maxi squalifica, Lautaro Martinez continua a essere protagonista assoluto sul calciomercato. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, precisamente da 'Diario Gol' danno il Manchester City intenzionato a fare sul serio per l'attaccante dell'Inter.

Pepsarebbe un grande estimatore del 'Toro', in lui vedrebbe una sorta di erede naturale del 'Kun'

Gli inglesi starebbero riflettendo in maniera concreta sulla possibilità di pagare la clausola fissata a 111 milioni di euro e valida solo per l'estero oltre che dal 1° al 15 luglio. La concorrenza è ovviamente enorme, con il Barcellona su tutti. In blaugrana l'ex Racing vanta uno 'sponsor' d'eccezione, vale a dire Leo Messi.

